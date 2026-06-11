楽天モバイルは、契約者向けページ「my 楽天モバイル」のWeb版について、6月17日にホーム画面をリニューアルする。これに伴い、一部機能の提供が終了され、URLも変更される。アプリ版で提供される機能に変更はない。 リニューアル後のホーム画面は、主要な機能へアクセスしやすい、よりシンプルな構成に改められる。 Web版で提供が終了される機能は、データ利用量の円グラフ表