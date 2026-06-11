楽天モバイルは、オプションサービス「スマホ交換保証プラス＆家電補償」の月額利用料を6月17日に改定する。 製品価格が3万円以下の場合は月額715円から980円、3万1円～5万円は月額840円から1180円、5万1円～10万円は月額990円から1380円、10万1円以上は月額1100円から1580円になる。 対象となる製品は、楽天モバイルで購入したスマートフォンやモバイルルーター。なお、6月16