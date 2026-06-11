インターネットイニシアティブ（IIJ）は、FCNT製のAndroidスマートフォン「arrows We3」を6月25日10時に発売する。価格は4万2000円～。他社からの乗り換え（MNP転入）で特別価格1万9800円～で購入できる。 arrows We3 「arrows We3」は、約6.1インチのディスプレイや5000mAhのバッテリー、背面に約5030万画素のメインカメラを備えたAndroidスマートフォン。チップセットは「MediaTe