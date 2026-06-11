「PGYTECH（ピージーワイテック）」の日本総代理店セキドは、Insta360 GO Ultra用の撮影アクセサリー「PGYTECH GO Ultra FunCam ケースキット」を発売した。価格は2万2000円。 「GO Ultra FunCam ケースキット」は、インスタントカメラ風のケースとフォトプリンターを組み合わせた、Insta360 GO Ultra用の撮影アクセサリー。モジュラー設計により、ケース単