水族館は眺める場所ではなく、水の塊に「呑まれる」場所だ。本来ならダイビングの装備がなければ楽しめない水中風景を、誰もが安全に楽しめる。筆者は『中村元の全国水族館ガイド129』で、多数の魅力的な展示を伝えてきたが、本稿では、とっておきの「水塊」をご紹介したい。水の塊に「呑まれる」究極の水族館なぜ、人は水族館の水槽に心奪われ、深く癒されるのか？どこまでも青く広がる海の開放感。水中に差し込む陽光と、その中