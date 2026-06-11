All About ニュース編集部は5月26日、全国の20〜60代の男女300人を対象に「玉森裕太出演作品」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「玉森裕太がハマり役だったと思う出演作」ランキングを紹介します。【10位までのランキング結果を見る】2位：『グランメゾン東京』（平古祥平）／54票2位に入ったのは、ドラマ『グランメゾン東京』（TBS系）です。玉森さんが演じたのは、若手シェフの平古祥平。人付き合い