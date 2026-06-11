県警は、暴力団組員を逮捕した特殊詐欺事件にからみ、指定暴力団「共政会」の本部を家宅捜索しました。家宅捜索を受けたのは、広島市南区の指定暴力団「共政会」の本部事務所です。県警は9日、 「共政会」正木組組員の男を逮捕しました。男は去年2月、複数の人物と共謀し、息子になりすまして女性(90代)に電話し、現金100万円をだましとった疑いです。男は事件の指示役とみられ、容疑を否認しています。警察は、事件に組織的な関与