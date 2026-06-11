AIを活用して人手不足の解消を目指す会議が鹿児島市で開かれ人型のロボットがおはら節を披露しました。鹿児島市で開かれた「かごしま地域DXラボ」会議。県や企業、大学などが連携し、AIの活用を推進することで人手不足を解消し企業の生産性の向上を目指そうと県が初めて開きました。会議には、IT関連企業に加え、鹿児島銀行や九州電力などが参加し、AIを積極的に活用している県内企業の事例が紹介されました。霧島市に本社