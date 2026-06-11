長崎市議会が11日朝に開会し、約1億8000万円の一般会計補正予算案などが提案されました。 長崎市議会は、長崎ヴェルカのB1初制覇を祝おうと、クラブのスローガン「WE THE NAGASAKI」の入ったTシャツを鈴木市長や議員らが身につけ開会しました。 提案された補正予算案には、0歳児の医療費について予定より前倒ししてことし12月から無償化するための費用のほか、現在運休している長崎稲佐山スロープカ