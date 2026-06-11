歌手の浜崎あゆみさんは6月10日、自身のInstagramを更新。心に響くメッセージを公開しました。【写真】優しい笑顔の浜崎あゆみ「あゆさんの言葉にいつも救われてるよ」浜崎さんは「しんどい時こそ笑ってみる。無理やりにでも笑ってみる。いつかそれが本当の笑顔になる日は必ず来る」とつづり、1枚の写真を投稿。白い衣装に身を包んだ姿です。ステージ上から客席に手を振っている場面と思われ、とても優しく美しい笑顔を見せていま