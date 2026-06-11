今季4度目となるリアル二刀流でプレーした大谷(C)Getty Imagesわずかな綻びを徹底的に突かれた。現地時間6月10日に行われた敵地でのパイレーツ戦に、ドジャースの大谷翔平は「1番・投手兼指名打者」で先発出場。打者としては9回1死一塁から左中間に意地の12号2ランを放ったが、投手としては6回2/3（102球）を投げて、被安打6、4四死球、6奪三振、4失点（自責3）で降板。勝星を手に出来なかった。【動画】これぞ二刀流！先発し