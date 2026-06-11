元AKB48でタレントの西野未姫さんは6月9日、自身のInstagramを更新。新しい家族との親子ショットを披露しました。【写真】西野未姫の親子ショット「にっこりしたお顔がママとそっくり」西野さんは「最近の日常はこんな感じです」とつづり、3枚の写真を投稿。自宅のソファーで娘と5月に生まれたばかりの息子を抱き締める、ほっこりとした親子ショットです。1枚目では西野さんと娘は笑顔でカメラ目線、息子はすやすやと眠るかわいら