All About ニュース編集部では、2026年5月13〜27日の期間、全国10〜70代の男性200人を対象に、STARTO社所属の若手タレントに関するアンケートを実施しました。その中から、後輩力が高そうだと思う「STARTO社所属の若手タレント」ランキングの結果をご紹介します。【4位までの全ランキング結果を見る】2位：ジェシー（SixTONES）／22票2位に入ったのは、SixTONESのジェシーさんです。圧倒的なパフォーマンスに加え、多方面で活躍す