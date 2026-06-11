今年デビュー20周年を迎えるBIGBANGが、ワールドツアー『BIGBANG 2026 WORLD TOUR』の日程を発表。日本公演は11月27日の大阪・京セラドーム大阪を皮切りに、愛知・バンテリンドーム ナゴヤ、東京・東京ドーム、福岡・みずほPayPayドーム福岡の全国4都市10公演が決定した。【ライブ写真】象徴的な5本線をバックに…ステージに再集結したBIGBANG2017年に開催された『LAST DANCE TOUR』以来、約9年ぶりとなる待望のワールドツアー