お笑いコンビ・バナナマンの設楽統が、11日放送のフジテレビ系『ノンストップ！』（前9：00）を休演した。【写真】神田愛花「ディカプリオに似てる」夫・バナナマン日村勇紀番組冒頭、倉田大誠アナが「おはようございます！『ノンストップ！』始まりました。きょうは、設楽さんが『ノンストップ！』ロケのためお休みです。本日は、私が担当させていただきます」と明かした。スタジオには、設楽の等身大パネルが設置。倉田ア