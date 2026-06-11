お笑いコンビ・トータルテンボスの大村朋宏が（51）が、11日までにコンビのYouTubeチャンネル「トータルテンボスのSUSHI★BOYS」を更新。「【大村家公開】Tempura宅のプチリフォームをファミリー総出で敢行！」と題した動画で、大村宅の屋上と外壁の塗装をする様子を披露した。【動画】築11年の自宅をDIYでプチリフォームする大村※息子の登場は32分40秒頃〜動画は、大村宅の屋上でのトークからスタート。トータルテンボスの