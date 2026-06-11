声優の戸田恵子、俳優の土屋太鳳が11日、都内で行われた映画『それいけ！アンパンマンパンタンと約束の星』（26日公開）の完成披露上映会に参加した。【全身ショット】色鮮やかな花柄トップスで登場した戸田恵子土屋は今作に登場する新キャラクター・パンタンの声を務め、アンパンマンファミリーの仲間入りを果たした。アンパンマンの声優である戸田とは、土屋が主演を務めたNHK連続テレビ小説『まれ』（2015年）以来の仲と