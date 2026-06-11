6月10日夜、大阪市内の地下街で女性が刃物のようなもので刺されカバンを奪われた強盗殺人未遂事件で、知人とみられる女性を襲った男2人は現在も逃走中です。 警察によりますと、10日午後7時45分ごろ大阪のJR天王寺駅前の地下街で、外国人とみられる20代から30代くらいの女性が男2人に襲われ、首筋付近など複数箇所を刺されました。女性は病院に搬送されましたが、命に別状はないということです。 男2人のうち1人は外国人と