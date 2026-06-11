今年1月、東京都八王子市内で男子高校生が顔を殴られ、鼻の骨を折るなどけがを負った。「妹の体を触った」と因縁を付けられ、「現金払うか、タイマンはるか」と持ち掛けられていたという。生成AIに「示談金」を相談「事件当時、この男子高校生は当時高校2年生だった少女や4人の少年らに囲まれていた模様。この男子生徒と女子生徒は過去に交際関係にあったようで、少年らは“交際期間中に妹の足を触った”と主張したといいます。