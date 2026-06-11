東京地裁立川支部障害児向けのデイサービス施設を利用していた女児にわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつや性的姿態撮影処罰法違反（撮影）などの罪に問われた元施設職員後藤隆也被告（46）は11日、東京地裁立川支部で開かれた初公判で起訴内容を認めた。起訴状によると、2024年2月、当時住んでいた千葉県松戸市の自宅で、施設に通う当時5歳の女児の下半身を触ったほか、その様子をスマートフォンで撮影し、動画4点を