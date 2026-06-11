韓国の9人組ボーイズグループ「DKB(ダークビー)」は11日、リーダー・E-CHANが入隊すると発表した。6月23日に訓練所へ入所し、基礎軍事訓練を受けた後、陸軍現役兵として兵役義務を履行する。運営は「突然のお知らせとなりましたことをお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」とし「また、兵役義務の履行に伴い、2026年7月に韓国で開催を予定しております『2026 DKB FAN-CON＜BLACK OUT＞ENCOR