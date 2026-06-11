Mrs．GREEN APPLEが10日、Kアリーナ横浜でエンターテインメントの祭典「CEREMONY」初日公演を開催した。同イベントはライブは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンターテインメントショー。昨年に続く2度目の開催で、今年は2日間開催する。大森元貴（29）は「昨年をへて、CEREMONYがどれほどのポテンシャルを持っているかを知ることができた」と自信を語っていた。本番前にはグリーンカーペットイベントを