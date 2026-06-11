結婚式に招待されたとき、多くの人が悩むのが「ご祝儀はいくら包むべきか」という問題です。 特に相手が友人ではなく、兄弟姉妹となると金額が大きくなりやすく、「10万円が当たり前」と言われるケースもあります。しかし、物価高や生活費の負担が増している今、「正直かなり厳しい」と感じる人も少なくありません。 では、兄弟姉妹の結婚式でご祝儀が10万円に届かないと非常識なのでしょうか。この記事では、