梅雨期などは外に洗濯物を干すことが難しくなるため、浴室乾燥機の使用を検討する人もいるでしょう。 浴室乾燥機は浴室内で効率的に洗濯物を乾かせるため、天候や時間帯を気にせず利用できる点がメリットですが「電気代が高くなるのでは？」と心配になることもあるかもしれません。 本記事では、浴室乾燥機を毎日使った場合の1ヶ月の電気代を算出するとともに、電気代をおさえる使い方や、除湿器・サーキュレ&