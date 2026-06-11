ツーリングで観光地へ行ったものの、現地に着いてから「バイクをどこに停めればいいのか分からない」という経験がある人は少なくないでしょう。車用の駐車場はあるのに二輪専用スペースがない、駐輪場は自転車だけ、係員に聞いても案内が曖昧というケースもあります。 バイクは車より小さいため、少しの空き場所に停められそうに見えますが、自己判断で歩道や施設の隅に停めると、駐車違反や施設トラブル