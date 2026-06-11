一人暮らしを始めた子どもから「自炊は面倒だから毎日外食している」と聞くと、親としては食費がかかりすぎていないか心配になるものです。特に1日1000円程度の外食を続けている場合、「月3万円以上になるけれど大丈夫なのだろうか」と不安を感じる人もいるでしょう。 しかし、食費が高いかどうかは金額だけで判断できません。平均的な支出額や収入とのバランス、生活スタイルなども考慮する必要があります。この記事では、