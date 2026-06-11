ロッテは11日、6月12日からマリーンズストア各店で横浜DeNAベイスターズとの交流戦コラボグッズを販売することになったと発表した。6月12日から6月14日は「日本生命セ・パ交流戦2026」のDeNA戦（いずれもZOZOマリンスタジアム）が開催される。展開される商品は、両球団のマスコットキャラクターである「マーくん」と「DB.スターマン」をあしらったデザインをはじめ、計8種類のラインナップを用意。▼ 千葉ロッテマリーンズ×横