本塁打は野球の華とされるが、元レッドソックスのジェフ・フライ氏（５９）は本塁打が量産される試合の?推進?に警鐘を鳴らしている。フライ氏が問題視したのは８日（日本時間）９日にラスベガスで行われたブルワーズとアスレッチックスの一戦。両軍合わせて１１本塁打、３４安打の乱打戦となり、延長１２回の末に１５―１４でブルワーズが勝利した。壮絶な激闘だったがフライ氏は「残念ながら（コミッショナーの）マンフレッ