メーガン妃がインスタグラム投稿でまたもや失態を演じ、王室ファンに嘲笑されてしまった。英紙エクスプレスが１０日、報じた。メーガン妃は９日に最近の家族写真を１１枚投稿したが、その中の１枚であるメーガン妃とヘンリー王子が抱き合いながら前を見つめて背中から撮られている写真は、最近のものではないことに多くのファンがすぐに気づいた。写真の上部には撮影日が表示されており、結婚前の２０１７年３月３１日に撮影