「最後の弁護人」 モデル出身の端正なルックスと、画面に出てきた瞬間に印象を残す存在感で、長く第一線で活躍してきた俳優・阿部寛。近年は「VIVANT」の野崎守役や、日曜劇場「キャスター」での主演など、物語を大きく動かす重要な役柄も多い。シリアスな作品の中で、説得力のある人物を演じる俳優というイメージを持っている人も多いはずだ。現在の阿部寛の印象を踏まえると、2003年に放送された主演ドラマ「最後の弁護人」