BoAが独立後、初のファンコンサートを開催する。BoAは6月27・28日の2日間、延世大学の大講堂でファンコンサート「BoA THE MIC」を開催する。【写真】BoAは「梅毒、エイズ」落書き今回の公演は、BoAが長年所属したSMエンターテインメントから独立して以降、初めてファンと対面する場となる。これまで発表してきた代表曲のパフォーマンスに加え、ファンとの交流企画も予定されているという。BoAは昨年末、25年間所属したSMエンターテ