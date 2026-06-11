Stray Kidsのハンが、ファンへ特別なプレゼントを届ける。ハンは本日（6月11日）午後6時に、各種音楽配信サイトを通じてデジタルシングル『back to life』をリリースする。【写真】ハン、日本の人気アイドルと“仲良しショット”今回の新曲は、先月グループ公式チャンネルで公開されたオリジナルプロジェクト「SKZ-PLAYER」の一環として制作されたものだ。映像公開に続き、正式音源もリリースされるということで、ファンの期待がさ