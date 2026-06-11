6月12日（日本時間）、メキシコのエスタディオ・グアダラハラで北中米ワールドカップ・グループA第1節のチェコ戦を戦う韓国代表が、試合前日の11日に記者会見に臨んだ。会見にはホン・ミョンボ監督とキャプテンのFWソン・フンミン（ロサンゼルスFC）が出席。初出場の2014年ブラジル大会から自身4度目の大舞台に挑むエースは、「ワールドカップという舞台を一言で表現するのは本当に難しい。“夢の舞台”だ。4度目であれ6度目であれ