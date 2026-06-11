少女時代のスヨンが、破局の痛みを乗り越え、公の場に姿を見せる。スヨンは6月13日、ソウル・ワールドカップ公園で開催される「第12回 視覚障がい者と共にするオウリムマラソン大会」に参加する。【写真】スヨン、“破局報道”当日に日本での近況公開…表情は？「オウリムマラソン大会」は、視覚障がい者と健常者が共に走り、互いを応援し合うイベントだ。2022年から継続して同大会に参加してきたスヨンは、自身のSNSでも参加を呼