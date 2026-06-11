NewJeansが所属するADOR元代表であるミン・ヒジンが、HYBE関係者らを名誉毀損と業務妨害の疑いで告訴していた事件について、検察が不起訴処分を下したことがわかった。複数の韓国メディアは、ソウル西部地検がHYBEのパク・ジウォン前代表ら関係者に対する告訴について、いずれも不起訴と判断したと報じている。【写真】NewJeans元メンバー、日本で入浴ミン・ヒジンは昨年、HYBE側が「シャーマン（祈祷師）との相談を通じて経営を行