【モデルプレス＝2026/06/11】タレントの平愛梨が6月9日、自身のInstagramを更新。子ども達との夜ごはんについて公開し反響が寄せられている。【写真】夫はサッカー日本代表「楽しそうな夜ごはん」牛肉・炒め物サラダなど並ぶ食卓◆平愛梨、こども達と賑やかな夜ごはん平は「私とカオスの夜ごはん」とつづり、写真を複数枚投稿。牛肉の炒め物にブロッコリーとベーコンの炒め物、サラダなど栄養満点の夜ごはんを公開した。「作り終