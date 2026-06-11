クリエイティブディレクターの木本梨絵さん。現在はユニバーシティ・カレッジ・ロンドン大学院に留学中＝木本さん提供 社会人として経験を積んだあと、海外留学をめざす人がいます。なぜ、輝かしいキャリアと安定した生活に区切りをつけ、異国で学ぼうと決意したのか。留学経験のある学生ライターが、人生の「先輩」に率直な疑問をぶつけるインタビューシリーズです。第１回は、英語力ゼロから3年間で、世界大学ランキ