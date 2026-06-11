【モデルプレス＝2026/06/11】女優の大竹しのぶ（68）が6月10日、NHKラジオ「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（毎週水曜よる9時5分〜）に出演。長男・二千翔さんの子どもと元夫・明石家さんま（70）が対面したことを明かした。【写真】大竹しのぶ、長男夫婦の2ショット公開◆大竹しのぶ、二千翔さんの子どもと明石家さんまの対面語る大竹は5月13日、同番組で「私の息子が1年前に結婚して孫が生まれたんです！」と孫の誕生