【三島のふりかけお弁当保冷剤ケース】 6月20日～ 順次発売 価格：1回500円 「三島のふりかけお弁当保冷剤ケース」 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「三島のふりかけお弁当保冷剤ケース」を6月20日より順次発売する。価格は1回500円。 本商品は、三島食品が展開するふりかけをデザインしたお弁当箱向けの保冷剤入れ。