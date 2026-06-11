【森倉円イラスト「サンタ・ガール」】 12月 再販予定 価格：24,000円 ユニオンクリエイティブは、フィギュア「森倉円イラスト『サンタ・ガール』」を12月に再販する。価格は24,000円。 本商品はイラストレーター・森倉円氏が描く金髪サンタさんをフィギュア化したもの。全高約290mmで、躍動感あるポージングともこもこのファーとミニスカ