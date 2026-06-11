5月31日（日）、TOYOTA ARENA TOKYOにて、世界最高峰のプロダンスリーグ「第一生命 D.LEAGUE 25-26 CHAMPIONSHIP」が開催されました。今シーズンの集大成となるCHAMPIONSHIPでは、優勝をかけて6チームによる熱戦が展開！今回は、CHAMPIONSHIPの試合レポとともに、悲願の初優勝を果たしたFULLCAST RAISERZの涙のコメントや、メンバーが語ったD.LEAGUEへのアツい想いをお届けします。「D.LEAGUE 25-26 CHAMPIONSHIP」が開催！6チーム