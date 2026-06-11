日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「鎌鼬」はなんて読む？2文字目が見慣れない熟語「鎌鼬」。「鎌鼬」は、風に関係する不思議な現象を表す言葉です。いったい、なんと読むのかわかりますか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「かまいたち