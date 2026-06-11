ロシアが「スターリンクへの対抗馬」として威信をかける衛星通信網の構築計画が、早くも試練に直面している。米IT系メディア『Tom's Hardware』は、ロシアの低軌道通信衛星「Rassvet（ラスヴェット）」の初の実用衛星群のうち1基が運用開始前に軌道を離脱し、大気圏で燃え尽きたと報じた。問題となったのは、ロシア企業「Bureau 1440」が3月23日に打ち上げた16基の衛星のうちの1基だ。衛星追跡データを分析した専門家によると、「O