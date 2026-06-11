福岡県春日市の西鉄天神大牟田線・春日原駅に、駅直結型の商業施設が6月11日、グランドオープンしました。■アナウンス「レイリア春日原、グランドオープンです。どうぞ。」西鉄天神大牟田線・春日原駅にオープンしたのは、駅直結型の商業施設「レイリア春日原」です。レイリア春日原では、ことし2月にスーパーマーケットなど7店舗が営業を始めていて、新たに女性専用のフィットネスジムやカ