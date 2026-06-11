日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「蓼」はなんて読む？書き写すのさえ難しい複雑な漢字「蓼」。見たことはありますか？「蓼」は、ある植物の名前です。ことわざの一部としては馴染みのある人も多いことでしょう。いったい「蓼」は、なんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスク