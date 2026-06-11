日本サーフィン連盟は１１日、都内で会見し、２０２８年ロサンゼルス五輪の出場権が懸かる９〜１０月の愛知・名古屋大会（愛知・田原市の太平洋ロングビーチ）に出場する日本代表候補選手“波乗りジャパン”を発表した。男子は日本ランキング１位で２１年東京五輪銀メダルのエース・五十嵐カノア、女子はランキングトップ２の２人で東京五輪銅メダルの都筑有夢路（あむろ）、１８歳の池田美来が選出された。同大会で優勝すれば