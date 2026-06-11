「ＳｎｏｗＭａｎ」深澤辰哉が１１日、木曜レギュラーを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）に生出演した。番組では、なにわ男子を独占取材。その中で「一番アイドルなのは誰？」と質問しメンバーがそれぞれ回答した。この質問にちなみスタジオでこの日休んだＭＣの設楽統の代役を務めた同局の倉田大誠アナウンサーは、深澤へ「ＳｎｏｗＭａｎの誰が一番アイドルですか？」と質問した。