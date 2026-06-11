◆米大リーグロッキーズ―カブス（１０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）カブスの今永昇太投手（３２）が敵地のロッキーズ戦で先発。５回２安打２四球７奪三振無失点の力投を見せたが、救援陣が逆転を許して６戦ぶりの白星となる５勝目（６敗）はならなかった。自身４連敗からの脱出をかけて上がったマウンド。初回２死から安打と四球で一、二塁の危機を背負ったが、トバーをスプリットで空振り三振に仕留めて