望江県の縫製工場で、子ども服を製造する従業員。（安慶＝新華社記者／呉慧珺）【新華社合肥6月11日】中国山東省済南市に住む2児の母、劉琳（りゅう・りん）さんは「子ども服を買う時はたいてい、発送元が安徽省安慶市望江県の店を選ぶ」と語った。同じ綿のTシャツでも、望江のライブ配信で買う方がかなり安く、デザインが豊富で、新作もどんどん出るという。望江県は2025年、電子商取引（EC）で目覚ましい実績を上げた