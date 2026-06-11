テレビアニメ『彼女の友達』が10月より放送がスタートすることが発表された。あわせてキービジュアルとキャラ設定画が解禁となった。【画像】大胆ボディなヒロイン！『彼女の友達』キャラ設定画『ヤンマガWeb』で連載中の同作は、主人公・タケルが、初めての彼女であるカオリとデートするが、そこについてきたカオリの友達・吉岡が、カオリより過激にタケルを誘惑する…というストーリー。タケル役を永池瑠雅、カオリ役を羽